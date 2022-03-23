  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно

Астафьева: Думаю, каждый, кто остался в Киеве, для себя принял решение. И это сложное решение Фото: da_astafieva / Instagram

"Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать [вместе]. Мне предлагали абсолютно чужие люди. Люди, от которых я не ожидала предложения приютить меня, увезти. Многие мои друзья сообщили, что они уже на Западной [Украине]. Они не говорили, что уезжают, давай поедем колонной. Это очень больно, – рассказала певица. – Думаю, каждый, кто остался в Киеве, для себя принял решение. И это сложное решение. Я много раз думала, чтобы хотя бы родителей отправить. Мои категорически против".

По словам Астафьевой, оставшись в Киеве, она помогает в волонтерском центре готовить еду, а также старается оказать материальную поддержку пенсионерам.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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