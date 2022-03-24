Приходько об Ани Лорак: А лишить звания? А впаять за измену Родине? Я бы еще и гражданства лишила

"А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену Родине? Я бы еще и гражданства лишила… Оно ж потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину! Вспомните потом… Действуйте уже сейчас, сейчас именно то время, когда надо все расставить по местам", – заявила Приходько.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году после победы в российском телешоу "Фабрика звезд 7" артистка заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подопечной представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии в 2014 году отказалась гастролировать в РФ.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду Ани Лорак, уроженки города Кицмань Черновицкой области.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.