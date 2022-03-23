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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черновцах убрали с Аллеи звезд именную звезду замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак

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С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России
 С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России
Фото: anilorak_news_ / Instagram

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду строящей карьеру в стране-агрессоре РФ украинской певицы, уроженки Черновцов Ани Лорак. Об этом написало черновицкое издание CvNews со ссылкой на секретаря исполкома Сергея Доброжанского.

Также исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Герелло, который 18 марта принимал участие в пропагандистском концерте в Москве по случаю годовщины оккупации Крыма. 

В публикации отмечается, что согласно положению об Аллее звезд в Черновцах, имя знаменитости может быть изъято, если она нарушила Конституцию, законы Украины, была лишена государственных наград и почетных званий, допустила некорректные высказывания, посягающие на честь, достоинство или репутацию территориальной общины и народа Украины, либо совершила действия, дискредитирующие ее перед территориальной общиной.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак. 

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины
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