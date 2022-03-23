В Черновцах убрали с Аллеи звезд именную звезду замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак

С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России Фото: anilorak_news_ / Instagram

Также исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Герелло, который 18 марта принимал участие в пропагандистском концерте в Москве по случаю годовщины оккупации Крыма.

В публикации отмечается, что согласно положению об Аллее звезд в Черновцах, имя знаменитости может быть изъято, если она нарушила Конституцию, законы Украины, была лишена государственных наград и почетных званий, допустила некорректные высказывания, посягающие на честь, достоинство или репутацию территориальной общины и народа Украины, либо совершила действия, дискредитирующие ее перед территориальной общиной.