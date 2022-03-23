В Черновцах убрали с Аллеи звезд именную звезду замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак

Также исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Герелло, который 18 марта принимал участие в пропагандистском концерте в Москве по случаю годовщины оккупации Крыма.
В публикации отмечается, что согласно положению об Аллее звезд в Черновцах, имя знаменитости может быть изъято, если она нарушила Конституцию, законы Украины, была лишена государственных наград и почетных званий, допустила некорректные высказывания, посягающие на честь, достоинство или репутацию территориальной общины и народа Украины, либо совершила действия, дискредитирующие ее перед территориальной общиной.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.
Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.