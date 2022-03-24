"Отпразднуем вторую в ее жизни победу над фашистами". Рэпер ЯрмаК, вступивший в ВСУ, показал свою 91-летнюю бабушку

"Договорились с моей 91-летней бабушкой, что еще отпразднуем вторую в ее жизни победу над фашистами!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARMAK (@yarmak_music)

14 марта ЯрмаК сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Ситуация такова, что только три дня назад меня официально оформили в ВСУ, до этого был в своем отделении как доброволец, потому что мест нет даже в территориальной обороне. Желающих очередь, а за этой очередью еще очередь", – писал он тогда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARMAK (@yarmak_music)

Война России против Украины. Главное (обновляется)