"Если будет нужно, стану защищать Украину с оружием в руках". Вакарчук вступил в ряды ВСУ

Вакарчук сообщил, что его откомандировали во Львовскую военно-гражданскую администрацию.

"Львовская ВГА дала мне распоряжение ездить по Украине и вдохновлять людей. Так что я на своем месте, а если будет нужно, стану защищать Украину с оружием в руках", – заверил он.

Музыкант подчеркнул, что во время войны нет оттенков, есть только черное и белое, и на белой стороне те, кто отдают свои силы, знания и талант для защиты страны.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)