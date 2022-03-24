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"Если будет нужно, стану защищать Украину с оружием в руках". Вакарчук вступил в ряды ВСУ

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Вакарчука откомандировали во Львовскую военно-гражданскую администрацию
Вакарчука откомандировали во Львовскую военно-гражданскую администрацию
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в звании лейтенанта. Видео с эксклюзивным комментарием Вакарчука разместили на Instagram-странице "Радио Свобода".

Вакарчук сообщил, что его откомандировали во Львовскую военно-гражданскую администрацию.

"Львовская ВГА дала мне распоряжение ездить по Украине и вдохновлять людей. Так что я на своем месте, а если будет нужно, стану защищать Украину с оружием в руках", – заверил он.

Музыкант подчеркнул, что во время войны нет оттенков, есть только черное и белое, и на белой стороне те, кто отдают свои силы, знания и талант для защиты страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, ВСУ, война России против Украины, музыкант
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