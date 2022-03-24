"У нас есть средства, у них – потребность". Джонсон выступил за увеличение военной помощи Украине

Столтенберг считает, что НАТО не может отказать Украине Фото: EPA

"У нас есть средства, а у них – потребность", – сказал Джонсон.

По его словам, Запад не может рассчитывать, что Россия просто отступит. Джонсон, по словам источника газеты, заявил лидерам НАТО, что у президента РФ Владимира Путина "есть только передняя передача".

Он также добавил, что сопротивление Украины "фундаментально изменило геополитику Европы" и требует переоценки поддержки, которую Киев получает от западных стран.

"Люди спросят, достаточно ли мы сделали?" – обратился Джонсон к союзникам. Также он выразил уверенность, что НАТО не может отказать Украине "в момент агонии".