Под Изюмом Россия терпит позорное поражение, поэтому распространяет фейки о мнимых "победах" – Синегубов

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как лгать о якобы "победах". Ибо о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", – написал он.

По информации главы области, россияне, несмотря на большую концентрацию войск под Изюмом, не могут продвинуться вперед.

"Изюм – украинский город! Был и будет. Вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу… Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", – отметил Синегубов.



Война России против Украины. Главное (обновляется)