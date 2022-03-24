Под Изюмом Россия терпит позорное поражение, поэтому распространяет фейки о мнимых "победах" – Синегубов

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как лгать о якобы "победах". Ибо о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", – написал он.
По информации главы области, россияне, несмотря на большую концентрацию войск под Изюмом, не могут продвинуться вперед.
"Изюм – украинский город! Был и будет. Вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу… Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", – отметил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По словам главы ХОВА, Изюм остается критической точкой в области. Есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры". "Россияне пытаются усилить Изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки. Недалеко от Изюма ВСУ сбили еще два российских самолета", – отметил Синегубов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.