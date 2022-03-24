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НАТО: Решение Путина напасть на Украину – стратегическая ошибка для России и российского народа

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НАТО: Украинцы вдохновили мир героическим сопротивлением жестокой захватнической войне России
НАТО: Украинцы вдохновили мир героическим сопротивлением жестокой захватнической войне России
Фото: depositphotos.com

Страны, входящие в Североатлантический Альянс, продолжат оказывать санкционное давление на Россию и поставлять помощь Украине для прекращения российского вторжения. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам внеочередного саммита НАТО, состоявшегося 24 марта в Брюсселе.

"Война России против Украины разрушила мир в Европе и вызывает огромные человеческие страдания и разрушения. Мы самым решительным образом осуждаем это вторжение. Мы призываем президента Путина немедленно прекратить войну и вывести вооруженные силы из Украины и призываем Беларусь положить конец соучастию в агрессии против Украины и немедленно приостановить военные операции", – говорится в коммюнике.

Саммит НАТО также "решительно осудил разрушительные нападения России на гражданских лиц, включая женщин, детей и лиц, находящихся в уязвимом положении".

"Мы будем работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за нарушения гуманитарного и международного права, включая военные преступления. Мы глубоко обеспокоены возросшим риском сексуального насилия и торговли людьми. Мы настоятельно призываем Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и безопасный проход для гражданских лиц, а также разрешить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города. Мы будем продолжать противостоять лжи России о ее нападении на Украину и разоблачать сфабрикованные утверждения и операции под "ложным флагом" для подготовки почвы для дальнейшей эскалации", – сказано в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что любое применение Россией химического или биологического оружия "будет неприемлемым и приведет к серьезным последствиям".

Участники саммита также потребовали, чтобы РФ продемонстрировала "серьезное отношение к переговорам, немедленно приступив к прекращению огня". "Продолжающаяся агрессия России во время переговоров прискорбна. Мы поддерживаем усилия Украины по достижению мира и усилия, предпринятые дипломатическим путем союзниками, чтобы заставить Россию положить конец войне и облегчить человеческие страдания", – подчеркивают авторы заявления.

НАТО также выразило "полную солидарность с отважными гражданами Украины", президентом и правительством Украины. "Украинцы вдохновили мир героическим сопротивлением жестокой захватнической войне России. Мы чтим всех убитых, раненых и перемещенных в результате агрессии России. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заверили в Альянсе.

В заявлении также подчеркивается, что Украина имеет основополагающее право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и НАТО намерено и дальше оказывать поддержку, в том числе военную, украинским властям, чтобы Украина могла защищаться.

"Мы едины в нашей решимости противостоять попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности. Мы привлекаем Россию и Беларусь к ответственности. Масштабные санкции и политические ограничения были введены против России, чтобы положить конец этой войне. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию", – отмечается в заявлении.

Также НАТО призвало все мировые государства, в том числе Китай, "поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от поддержки военных усилий России каким-либо образом и от любых действий, которые помогают России обойти санкции".

НАТО, несмотря на требования России, "подтверждает приверженность политике открытых дверей в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора". Альянс также предупредил, что остается приверженным ст. 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает коллективный ответ на агрессию против члена НАТО.

"Неспровоцированная война России против Украины представляет собой фундаментальный вызов ценностям и нормам, которые принесли безопасность и процветание на Европейский континент. Решение президента Путина напасть на Украину является стратегической ошибкой с серьезными последствиями и для России, и для российского народа. Мы остаемся едины в своей решимости противостоять агрессии России, помогать правительству и народу Украины и защищать безопасность всех союзников", – сказано в коммюнике.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, санкции, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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