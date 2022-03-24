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ПОЛИТИКА

В Украине ввели уголовную ответственность за съемку ВСУ и военной помощи

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За распространение информации о перемещении ВСУ теперь грозит до восьми лет тюрьмы
За распространение информации о перемещении ВСУ теперь грозит до восьми лет тюрьмы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7189 о введении уголовной ответственности за публикацию информации о перемещении ВСУ и вооружения. Об том сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Теперь распространение информации о перемещении вооружения по территории Украины (если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров) в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается заключением от трех до пяти лет.

Если эти действия совершались по предварительному сговору группой людей, по корыстным мотивам, для информирования врага или если они повлекли тяжкие последствия, предусматривается наказание от восьми до 12 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны и власти Украины неоднократно призывали украинцев не снимать позиции ВСУ и перемещение нашей техники, чтобы не помогать врагу.

6 марта Минобороны опубликовало приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором подробно расписано, какую информацию запрещено освещать СМИ и блогерам в военное время.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, война, тюрьма, депутаты, уголовный кодекс, война России против Украины
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