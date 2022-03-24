В Украине ввели уголовную ответственность за съемку ВСУ и военной помощи

За распространение информации о перемещении ВСУ теперь грозит до восьми лет тюрьмы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Теперь распространение информации о перемещении вооружения по территории Украины (если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров) в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается заключением от трех до пяти лет.

Если эти действия совершались по предварительному сговору группой людей, по корыстным мотивам, для информирования врага или если они повлекли тяжкие последствия, предусматривается наказание от восьми до 12 лет.

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