Россия отказалась вернуть лизингодателям более 500 самолетов. Их стоимость оценивается в $20 млрд

"Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты", – сказал он.

Чиновник также заявил об угрозе дефолта российских авиакомпаний 28 марта по выплатам банковских аккредитивов на 200 млрд рублей. "Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам", – отметил Савельев.