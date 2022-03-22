Российские авиакомпании из-за санкций потеряли почти 80 самолетов

Он добавил, что самолеты российских авиакомпаний арестовали и в "дружественных" странах – Турции, Азербайджане и Армении.
Чиновник посетовал, что Россия пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры.
Он признал, что на каком-то этапе самолетам, используемым российскими авиакомпаниями, понадобятся запчасти. По его словам, власти ищут решение этого вопроса, "ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет".
США и Евросоюз в рамках санкций, введенных против России после нападения на Украину, запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.