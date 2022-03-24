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Швейцария заморозила российские активы на сумму $6,2 млрд

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Швейцария уже заморозила российские активы на общую сумму $6,17 млрд
Швейцария уже заморозила российские активы на общую сумму $6,17 млрд
Фото: depositphotos.com

Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков ($6,17 млрд) в связи с введением санкций из-за вторжения России в Украину. Как пишет Reuters, об этом 24 марта заявил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллинджер.

По его словам, среди прочего речь идет о нескольких объектах недвижимости, которые использовались как туристические курорты.

Чиновник также предположил, что эта сумма продолжит расти по мере введения новых санкций.

Агентство отмечает, что, по оценкам банковского сообщества Швейцарии, в стране находится около $213 млрд российского капитала. Боллинджер при этом уточнил, что не все эти деньги будут арестованы.

"Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. С другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, находится в санкционных списках", – заявил он.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

28 февраля 2022 года Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина). 16 марта страна расширила санкционный список, в него включили еще 197 человек и девять компаний.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, Швейцария, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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