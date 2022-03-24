Швейцария заморозила российские активы на сумму $6,2 млрд

По его словам, среди прочего речь идет о нескольких объектах недвижимости, которые использовались как туристические курорты.

Чиновник также предположил, что эта сумма продолжит расти по мере введения новых санкций.

Агентство отмечает, что, по оценкам банковского сообщества Швейцарии, в стране находится около $213 млрд российского капитала. Боллинджер при этом уточнил, что не все эти деньги будут арестованы.

"Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. С другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, находится в санкционных списках", – заявил он.