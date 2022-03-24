Швейцария заморозила российские активы на сумму $6,2 млрд

По его словам, среди прочего речь идет о нескольких объектах недвижимости, которые использовались как туристические курорты.
Чиновник также предположил, что эта сумма продолжит расти по мере введения новых санкций.
Агентство отмечает, что, по оценкам банковского сообщества Швейцарии, в стране находится около $213 млрд российского капитала. Боллинджер при этом уточнил, что не все эти деньги будут арестованы.
"Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. С другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, находится в санкционных списках", – заявил он.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
28 февраля 2022 года Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина). 16 марта страна расширила санкционный список, в него включили еще 197 человек и девять компаний.