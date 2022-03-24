В Ровенской области запретили ходить в лес до конца войны против РФ

Посещать лес в Ровенской области можно ВСУ, силовикам, представителям органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающим с лесом, отметил Коваль Фото: rv.gov.ua

В приказе говорится о запрете посещения лесов населением и въезде в леса Ровенской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

"Отныне посещать лес в Ровенской области – запрещено! Соответствующий указ подписал вчера. Он действует на период войны. Исключение – ВСУ, силовики, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающие с лесом", – написал Коваль в Facebook 24 марта.

Он призвал отнестись к таким ограничениям с пониманием.

"Ваша безопасность – это самое важное" – подчеркнул Коваль.

В приказе уточняется, что кроме ВСУ посещать лес в регионе можно работникам Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

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