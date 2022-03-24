В Ровенской области запретили ходить в лес до конца войны против РФ

В приказе говорится о запрете посещения лесов населением и въезде в леса Ровенской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.
"Отныне посещать лес в Ровенской области – запрещено! Соответствующий указ подписал вчера. Он действует на период войны. Исключение – ВСУ, силовики, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающие с лесом", – написал Коваль в Facebook 24 марта.
Он призвал отнестись к таким ограничениям с пониманием.
"Ваша безопасность – это самое важное" – подчеркнул Коваль.
В приказе уточняется, что кроме ВСУ посещать лес в регионе можно работникам Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, на территории Ровенской области боевых действий пока не происходило.
В то же время, Ровенская область уже подвергалась ракетным ударам со стороны российских оккупантов. 14 марта они уничтожили телевышку в селе Антополь Ровенской области, вследствие удара погибло девять человек. 16 марта оккупанты обстреляли "один из объектов военной инфраструктуры" в городе Сарны Ровенской области. 21 марта российские военные дважды обстреляли регион – утром нанесли удар по полигону, а вечером – по Ровенскому району.
Кроме того, Ровенская область граничит с Беларусью. Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.