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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ровенской области запретили ходить в лес до конца войны против РФ

Посещать лес в Ровенской области можно ВСУ, силовикам, представителям органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающим с лесом, отметил Коваль
Посещать лес в Ровенской области можно ВСУ, силовикам, представителям органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающим с лесом, отметил Коваль
Фото: rv.gov.ua

Начиная с 24 марта на во время действия военного положения в Украине в Ровенской области запрещено посещение лесов. Соответствующий приказ №37 подписал глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

В приказе говорится о запрете посещения лесов населением и въезде в леса Ровенской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

"Отныне посещать лес в Ровенской области – запрещено! Соответствующий указ подписал вчера. Он действует на период войны. Исключение – ВСУ, силовики, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и работающие с лесом", – написал Коваль в Facebook 24 марта.

Он призвал отнестись к таким ограничениям с пониманием.

"Ваша безопасность – это самое важное" – подчеркнул Коваль.

https://www.facebook.com/koval8/posts/517810333289381

В приказе уточняется, что кроме ВСУ посещать лес в регионе можно работникам Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, на территории Ровенской области боевых действий пока не происходило.

В то же время, Ровенская область уже подвергалась ракетным ударам со стороны российских оккупантов. 14 марта они уничтожили  телевышку в селе Антополь Ровенской области, вследствие удара погибло девять человек. 16 марта оккупанты обстреляли "один из объектов военной инфраструктуры" в городе Сарны Ровенской области. 21 марта российские военные дважды обстреляли регион – утром нанесли удар по полигону, а вечером – по Ровенскому району.

Кроме того, Ровенская область граничит с Беларусью. Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.  

Теги: Россия, транспорт, Украина, Ровенская область, самоуправление, разведка, запрет, транзит, указ, ВСУ, война России против Украины, безопасность, ограничения, работа, население, Ровенская ОГА, лес, Виталий Коваль, силовики
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