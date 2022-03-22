Оккупанты нанесли второй за день ракетный удар по Ровенской области

По его словам, удар был нанесен по Ровенском району. Три ракеты были перехвачены Вооруженными силами Украины, четвертая попала в цель.
"Возможный ущерб, разрушения и потери уточняются", – сказал он.
Коваль не рассказал, что это была за цель. В эфире телемарафона, который транслировало Общественное, он отметил, что "не комментирует моменты, которые связаны с объектами Министерства обороны".
В целом в области за день было семь воздушных тревог.
Утром оккупанты нанесли удар по полигону в Ровенской области. Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что в результате удара были пострадавшие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ровенская область ранее уже подвергалась обстрелам со стороны оккупантов. 14 марта они уничтожили телевышку в селе Антополь Ровенской области, вследствие удара погибло девять человек. 16 марта оккупанты обстреляли "один из объектов военной инфраструктуры" в городе Сарны Ровенской области.