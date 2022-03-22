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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли второй за день ракетный удар по Ровенской области

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Коваль рассказал, что три ракеты оккупантов перехватили ВСУ
Коваль рассказал, что три ракеты оккупантов перехватили ВСУ
Фото: Рівненська обласна державна адміністрація / Facebook

Вечером 21 марта российские оккупанты нанесли второй за день удар по Ровенской области, сообщил в Telegram руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, удар был нанесен по Ровенском району. Три ракеты были перехвачены Вооруженными силами Украины, четвертая попала в цель.

"Возможный ущерб, разрушения и потери уточняются", – сказал он. 

Коваль не рассказал, что это была за цель. В эфире телемарафона, который транслировало Общественное, он отметил, что "не комментирует моменты, которые связаны с объектами Министерства обороны".

В целом в области за день было семь воздушных тревог. 

Утром оккупанты нанесли удар по полигону в Ровенской области. Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что в результате удара были пострадавшие

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ровенская область ранее уже подвергалась обстрелам со стороны оккупантов. 14 марта они уничтожили  телевышку в селе Антополь Ровенской области, вследствие удара погибло девять человек. 16 марта оккупанты обстреляли "один из объектов военной инфраструктуры" в городе Сарны Ровенской области.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Ровенская область, ВСУ, война России против Украины, Виталий Коваль
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