В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами полигона в Ровенской области есть раненые – мэр Ровно

"Ночь и утро были тревожными. Россия нанесла по Ровенской области ракетные удары. Недалеко от Ровно был поражен один из объектов. Ждем оперативных деталей. По предварительной информации, есть несколько раненых", – отметил Третяк.

Он добавил, что границы Украины с Беларусью в Ровенской области не нарушены и находятся под пристальным наблюдением украинских пограничников и военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)