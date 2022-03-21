В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами полигона в Ровенской области есть раненые – мэр Ровно

"Ночь и утро были тревожными. Россия нанесла по Ровенской области ракетные удары. Недалеко от Ровно был поражен один из объектов. Ждем оперативных деталей. По предварительной информации, есть несколько раненых", – отметил Третяк.
Он добавил, что границы Украины с Беларусью в Ровенской области не нарушены и находятся под пристальным наблюдением украинских пограничников и военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что российские оккупанты обстреляли полигон в Ровенской области, сообщил утром 21 марта глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.