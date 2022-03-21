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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утечка аммиака в Сумах произошла после обстрела, пострадал один человек – ГСЧС

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Утечка аммиака на "Сумыхимпроме" произошла утром 21 марта
Утечка аммиака на "Сумыхимпроме" произошла утром 21 марта
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Утечка аммиака на предприятии "Сумыхимпром" в Сумах произошла в результате обстрела, сообщила в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстрел предприятия произошел около 3.55 21 марта.

"В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком. По состоянию на 5.00 наблюдалась незначительная утечка аммиака", – рассказали в ведомстве.

Спасатели проводят работы "по осаждению аммиачного облака".

К этому времени им уже удалось наложить бандаж на поврежденный трубопровод, уточнила ГСЧС в другом сообщении. 

В результате происшествия пострадал один сотрудник предприятия. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337012985133264

В ГСЧС заявили, что угрозы для населения города нет.  

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337007615133801

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал в Telegram фотографии поврежденного резервуара с аммиаком емкостью 50 т.

Он уточнил, что по состоянию на 7.15 аварийную ситуацию на предприятии локализовали. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумская область – один из регионов, где с начала российского вторжения, с конца февраля, идут активные боевые действия.

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты региона, включая областной центр. В частности, оккупанты нанесли авиаудар по Сумам и Сумскому району вечером 20 марта, сообщил в Facebook Сумской горсовет. 

Около 4.30 21 марта руководитель Сумской областной военной администрации рассказал об утечке аммиака на "Сумыхимпроме". Это крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Предприятие на 99% принадлежит государству, но фактически его, как отметило "Радіо Свобода", контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. Живицкий сообщил, что в результате утечки под угрозой оказалось село Новоселица, которое находится в 1,5 км от Сум.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Сумы, ГСЧС, российская агрессия, война России против Украины, минеральные удобрения
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