Утечка аммиака в Сумах произошла после обстрела, пострадал один человек – ГСЧС

Обстрел предприятия произошел около 3.55 21 марта.

"В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком. По состоянию на 5.00 наблюдалась незначительная утечка аммиака", – рассказали в ведомстве.

Спасатели проводят работы "по осаждению аммиачного облака".

К этому времени им уже удалось наложить бандаж на поврежденный трубопровод, уточнила ГСЧС в другом сообщении.

В результате происшествия пострадал один сотрудник предприятия.

В ГСЧС заявили, что угрозы для населения города нет.

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал в Telegram фотографии поврежденного резервуара с аммиаком емкостью 50 т.

Он уточнил, что по состоянию на 7.15 аварийную ситуацию на предприятии локализовали.

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