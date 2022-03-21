Утечка аммиака в Сумах произошла после обстрела, пострадал один человек – ГСЧС

Обстрел предприятия произошел около 3.55 21 марта.
"В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком. По состоянию на 5.00 наблюдалась незначительная утечка аммиака", – рассказали в ведомстве.
Спасатели проводят работы "по осаждению аммиачного облака".
К этому времени им уже удалось наложить бандаж на поврежденный трубопровод, уточнила ГСЧС в другом сообщении.
В результате происшествия пострадал один сотрудник предприятия.
В ГСЧС заявили, что угрозы для населения города нет.
Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал в Telegram фотографии поврежденного резервуара с аммиаком емкостью 50 т.
Он уточнил, что по состоянию на 7.15 аварийную ситуацию на предприятии локализовали.
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Сумская область – один из регионов, где с начала российского вторжения, с конца февраля, идут активные боевые действия.
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты региона, включая областной центр. В частности, оккупанты нанесли авиаудар по Сумам и Сумскому району вечером 20 марта, сообщил в Facebook Сумской горсовет.
Около 4.30 21 марта руководитель Сумской областной военной администрации рассказал об утечке аммиака на "Сумыхимпроме". Это крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Предприятие на 99% принадлежит государству, но фактически его, как отметило "Радіо Свобода", контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. Живицкий сообщил, что в результате утечки под угрозой оказалось село Новоселица, которое находится в 1,5 км от Сум.