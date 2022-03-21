На предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

Вначале он написал, что зона поражения составляет примерно 5 км, но через полчаса разместил новое сообщение, в котором уточнил, что она сократилась до 2,5 км.
Под угрозой оказалось село Новоселица, которое находится в 1,5 км от Сум.
"Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", – уточнил Живицкий.
Он напомнил, что аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворяется в воде, взрывоопасный, токсичный.
"Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов", – написал Живицкий.
Он также опубликовал правила поведения в условиях утечки аммиака:
Если человек отравился аммиаком, его нужно вывести на свежий воздух, дасть ему теплого молока с пищевой содой, надеть на него ватно-марлевую повязку, смоченную водой или (это лучше) 5-процентным раствором уксуса или лимонной кислотой. Если аммиак попал в глаза, нужно промыть их водой, при поражении кожи – промыть чистой водой, приложить ткань, смоченную в растворе уксуса или лимонной кислоте.
Живицкий не уточнил, что стало причиной выброса аммиака.
"Сумыхимпром" производит минеральные удобрения. "Радіо Свобода" уточнило, что это крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Предприятие на 99% принадлежит государству, но фактически его, как отметила радиостанция, контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Сумская область – один из регионов, где с начала российского вторжения, с конца февраля, идут активные боевые действия.
Российские войска обстреливают населенные пункты региона, включая областной центр. В частности, оккупанты нанесли авиаудар по Сумам и Сумскому району вечером 20 марта, сообщил в Facebook Сумской горсовет.