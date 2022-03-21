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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

"Сумыхимпром" крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине
"Сумыхимпром" – крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

В Сумах на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Об этом в 4.30 21 марта сообщил в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Вначале он написал, что зона поражения составляет примерно 5 км, но через полчаса разместил новое сообщение, в котором уточнил, что она сократилась до 2,5 км. 

Под угрозой оказалось село Новоселица, которое находится в 1,5 км от Сум. 

"Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", – уточнил Живицкий. 

Он напомнил, что аммиак  бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворяется в воде, взрывоопасный, токсичный.

"Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов", – написал Живицкий.

Он также опубликовал правила поведения в условиях утечки аммиака:

  • выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
  • если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
  • в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать;
  • если есть запах аммиака, нужно дышать через влажную марлевую повязку (желательно смочить в 5-процентном растворе уксуса или лимонной кислоте).

Если человек отравился аммиаком, его нужно вывести на свежий воздух, дасть ему теплого молока с пищевой содой, надеть на него ватно-марлевую повязку, смоченную водой или (это лучше) 5-процентным раствором уксуса или лимонной кислотой. Если аммиак попал в глаза, нужно промыть их водой, при поражении кожи – промыть чистой водой, приложить ткань, смоченную в растворе уксуса или лимонной кислоте.

Живицкий не уточнил, что стало причиной выброса аммиака. 

"Сумыхимпром" производит минеральные удобрения. "Радіо Свобода" уточнило, что это крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Предприятие на 99% принадлежит государству, но фактически его, как отметила радиостанция, контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. 

Контекст:

Сумская область – один из регионов, где с начала российского вторжения, с конца февраля, идут активные боевые действия.

Российские войска обстреливают населенные пункты региона, включая областной центр. В частности, оккупанты нанесли авиаудар по Сумам и Сумскому району вечером 20 марта, сообщил в Facebook Сумской горсовет. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Сумы, Дмитрий Фирташ, Сумская область, война России против Украины, минеральные удобрения, Дмитрий Живицкий
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