На предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

Вначале он написал, что зона поражения составляет примерно 5 км, но через полчаса разместил новое сообщение, в котором уточнил, что она сократилась до 2,5 км.

Под угрозой оказалось село Новоселица, которое находится в 1,5 км от Сум.

"Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", – уточнил Живицкий.

Он напомнил, что аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворяется в воде, взрывоопасный, токсичный.

"Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов", – написал Живицкий.

Он также опубликовал правила поведения в условиях утечки аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать;

если есть запах аммиака, нужно дышать через влажную марлевую повязку (желательно смочить в 5-процентном растворе уксуса или лимонной кислоте).

Если человек отравился аммиаком, его нужно вывести на свежий воздух, дасть ему теплого молока с пищевой содой, надеть на него ватно-марлевую повязку, смоченную водой или (это лучше) 5-процентным раствором уксуса или лимонной кислотой. Если аммиак попал в глаза, нужно промыть их водой, при поражении кожи – промыть чистой водой, приложить ткань, смоченную в растворе уксуса или лимонной кислоте.

Живицкий не уточнил, что стало причиной выброса аммиака.

"Сумыхимпром" производит минеральные удобрения. "Радіо Свобода" уточнило, что это крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Предприятие на 99% принадлежит государству, но фактически его, как отметила радиостанция, контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ.