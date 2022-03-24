Атрошенко в ответ на вопрос о погибших в результате обстрелов российскими оккупантами мирных жителей сказал, что у него есть информация о тех, кто после ранений скончался уже в больницах, но нет данных об умерших в ходе боевых действий – эту статистику ведут правоохранительные органы.

"У нас есть статистика – в военное время мы учитываем только умерших раненых, так называемых "300-х". Это страшно. Когда ты спрашиваешь главного врача: "Сколько поступило раненных?" – он говорит: "15 человек, столько-то тяжелых, столько-то средней тяжести, столько-то легких, все прооперированы, у двоих или троих надежды на жизнь нет". Вот тех, которые умирают, мы учитываем. Если сразу люди погибли либо на линии фронта, либо во время бомбардировки – они попадают в морг и ими занимаются прокуратура, военные. Этой статистики у меня нет. Ежедневно у нас в больницах (у нас две больницы) находятся по 200 раненых и ежедневно поступает 25–30 раненых. Если случается бомбардировка, как у нас было в один день: мина прилетела в очередь людей, которые стояли за хлебом, мирных жителей, – у нас за раз погибло 14 человек и 18 тяжелораненых. Таких случаев тоже много", – сказал мэр.

Российская армия ведет войну против мирного населения, подчеркнул он.

Гордон спросил, правдива ли информация о том, что на улицах Чернигова лежат тела погибших и хоронят их в центре города.

"Кладбище "Яцево" у нас не работает, потому что оно в зоне боевых действий. Там нет возможности [провести захоронение погибших], там идет война прямая. Мы хороним на кладбищах уже закрытых, где уже вся территория занята. Мы разрабатываем остатки этой территории и мы хороним в траншее, трактор роет траншею, и мы хороним в среднем сегодня в день 40–45 человек. При этом очередь есть на неделю в моргах, не хватает мощностей холодильников, мы ставим рядом с моргами рефрижераторы. У нас три морга переполнены. Поэтому по статистике... мы учитываем только людей, которые умерли, попав еще живыми в больницы, их больше 150 человек. А почему они лежат по часу, по полтора, два часа на улице? Это страшное, жуткое зрелище. Потому что нет связи, нет электроэнергии, [...] покрытие [мобильной связи] не везде есть, и когда бомбардировки, люди боятся, и вот мертвые лежат по полтора-два часа на улице, пока их не заберут. Да, это жуткая война. Война, где целенаправленно уничтожается мирное население, я это подчеркиваю в 15-й раз", – ответил Атрошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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