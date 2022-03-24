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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Мы хороним людей в траншее, по 40–45 человек в день, три морга переполнены". Мэр Чернигова рассказал о количестве жертв среди мирного населения

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Погибших жителей Чернигова сейчас хоронят на закрытых кладбищах, так как работающее находится в зоне боевых действий, сказал мэр
Погибших жителей Чернигова сейчас хоронят на закрытых кладбищах, так как работающее находится в зоне боевых действий, сказал мэр
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

В больницы Чернигова ежедневно поступает около 30 человек, раненных в результате обстрелов российскими оккупационными войсками. Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Атрошенко в ответ на вопрос о погибших в результате обстрелов российскими оккупантами мирных жителей сказал, что у него есть информация о тех, кто после ранений скончался уже в больницах, но нет данных об умерших в ходе боевых действий – эту статистику ведут правоохранительные органы. 

"У нас есть статистика – в военное время мы учитываем только умерших раненых, так называемых "300-х". Это страшно. Когда ты спрашиваешь главного врача: "Сколько поступило раненных?" – он говорит: "15 человек, столько-то тяжелых, столько-то средней тяжести, столько-то легких, все прооперированы, у двоих или троих надежды на жизнь нет". Вот тех, которые умирают, мы учитываем. Если сразу люди погибли либо на линии фронта, либо во время бомбардировки – они попадают в морг и ими занимаются прокуратура, военные. Этой статистики у меня нет. Ежедневно у нас в больницах (у нас две больницы) находятся по 200 раненых и ежедневно поступает 25–30 раненых. Если случается бомбардировка, как у нас было в один день: мина прилетела в очередь людей, которые стояли за хлебом, мирных жителей, – у нас за раз погибло 14 человек и 18 тяжелораненых. Таких случаев тоже много", – сказал мэр. 

Российская армия ведет войну против мирного населения, подчеркнул он. 

Гордон спросил, правдива ли информация о том, что на улицах Чернигова лежат тела погибших и хоронят их в центре города. 

"Кладбище "Яцево" у нас не работает, потому что оно в зоне боевых действий. Там нет возможности [провести захоронение погибших], там идет война прямая. Мы хороним на кладбищах уже закрытых, где уже вся территория занята. Мы разрабатываем остатки этой территории и мы хороним в траншее, трактор роет траншею, и мы хороним в среднем сегодня в день 40–45 человек. При этом очередь есть на неделю в моргах, не хватает мощностей холодильников, мы ставим рядом с моргами рефрижераторы. У нас три морга переполнены. Поэтому по статистике... мы учитываем только людей, которые умерли, попав еще живыми в больницы, их больше 150 человек. А почему они лежат по часу, по полтора, два часа на улице? Это страшное, жуткое зрелище. Потому что нет связи, нет электроэнергии, [...] покрытие [мобильной связи] не везде есть, и когда бомбардировки, люди боятся, и вот мертвые лежат по полтора-два часа на улице, пока их не заберут. Да, это жуткая война. Война, где целенаправленно уничтожается мирное население, я это подчеркиваю в 15-й раз", – ответил Атрошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко. 

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль". 

12 марта в городе начались проблемы с электро-, водо- и газоснабжением, а также с теплом. Город находится в условиях гуманитарной катастрофы, заявлял бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов 23 марта. По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание "город-герой", Атрошенко наградил орденом Мужества.

С начала вторжения РФ в Украинe по состоянию на 15 марта на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, война России против Украины, погибшие
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