В Чернигове уничтожено 60% инфраструктуры, в частном секторе 40% домов разрушены в пыль – мэр Атрошенко

"Если говорить об инфраструктуре – процентов 60 уничтожено", – сказал он в ответ на вопрос о масштабах разрушений в городе.
Сколько стоит восстановление и какой период времени займет этот процесс – "даже страшно представить", добавил он.
"Жилых зданий на сегодняшний день... понимаете, степень повреждений очень разная: есть прямое попадание огромной крылатой ракеты в дом – и нет полдома, а есть попадание рядом [со зданием] мины некрупного калибра, но посекло этими осколками тоже полдома, вылетели окна и так далее. Ремонтировать надо и один и второй дом. Колоссальных разрушений – если брать частный сектор – я бы сказал, что уничтожено у нас в пыль, просто вот кирпичи – это 40%. Да 40% жилого сектора частных домов уничтожено, это апокалипсис, – продолжил мэр. – Люди плачут, когда видят наш родной город. Они плачут, потому что город имеет 1300-летнюю историю".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко. Под обстрел попадали в том числе люди, которые стояли в очереди за хлебом.
3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 12 марта в городе начались проблемы с электро-, водо- и газоснабжением, а также с теплом.
Город находится в условиях гуманитарной катастрофы, заявлял бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов 23 марта. По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание "город-герой", Атрошенко наградил орденом Мужества.