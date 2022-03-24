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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Чернигове уничтожено 60% инфраструктуры, в частном секторе 40% домов разрушены в пыль – мэр Атрошенко

 
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Горящие дома в Чернигове, снимок сделан 16 марта
Горящие дома в Чернигове, снимок сделан 16 марта
Фото: ЕРА

В Чернигове в результате ударов российских оккупационных войск уничтожено порядка 60% объектов инфраструктуры. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

"Если говорить об инфраструктуре – процентов 60 уничтожено", – сказал он в ответ на вопрос о масштабах разрушений в городе. 

Сколько стоит восстановление и какой период времени займет этот процесс – "даже страшно представить", добавил он. 

"Жилых зданий на сегодняшний день... понимаете, степень повреждений очень разная: есть прямое попадание огромной крылатой ракеты в дом – и нет полдома, а есть попадание рядом [со зданием] мины некрупного калибра, но посекло этими осколками тоже полдома, вылетели окна и так далее. Ремонтировать надо и один и второй дом. Колоссальных разрушений – если брать частный сектор – я бы сказал, что уничтожено у нас в пыль, просто вот кирпичи – это 40%. Да 40% жилого сектора частных домов уничтожено, это апокалипсис, – продолжил мэр. – Люди плачут, когда видят наш родной город. Они плачут, потому что город имеет 1300-летнюю историю". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко. Под обстрел попадали в том числе люди, которые стояли в очереди за хлебом.

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 12 марта в городе начались проблемы с электро-, водо- и газоснабжением, а также с теплом. 

Город находится в условиях гуманитарной катастрофы, заявлял бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов 23 марта. По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание "город-герой", Атрошенко наградил орденом Мужества. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, война России против Украины
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