В Чернигове уничтожено 60% инфраструктуры, в частном секторе 40% домов разрушены в пыль – мэр Атрошенко

"Если говорить об инфраструктуре – процентов 60 уничтожено", – сказал он в ответ на вопрос о масштабах разрушений в городе.

Сколько стоит восстановление и какой период времени займет этот процесс – "даже страшно представить", добавил он.

"Жилых зданий на сегодняшний день... понимаете, степень повреждений очень разная: есть прямое попадание огромной крылатой ракеты в дом – и нет полдома, а есть попадание рядом [со зданием] мины некрупного калибра, но посекло этими осколками тоже полдома, вылетели окна и так далее. Ремонтировать надо и один и второй дом. Колоссальных разрушений – если брать частный сектор – я бы сказал, что уничтожено у нас в пыль, просто вот кирпичи – это 40%. Да 40% жилого сектора частных домов уничтожено, это апокалипсис, – продолжил мэр. – Люди плачут, когда видят наш родной город. Они плачут, потому что город имеет 1300-летнюю историю".

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