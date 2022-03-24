Фонд Рината Ахметова отправил промощь для Черниговской области

Это первая партия гуманитарной помощи региону, ее передадут представителям облгосадминистрации, а те распределят среди людей, сообщили в пресс-службе Фонда.

В состав наборов входят продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего продукты получат пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)