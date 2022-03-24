Фонд Рината Ахметова отправил промощь для Черниговской области

Это первая партия гуманитарной помощи региону, ее передадут представителям облгосадминистрации, а те распределят среди людей, сообщили в пресс-службе Фонда.
В состав наборов входят продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего продукты получат пожилые люди и люди с особыми потребностями.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля) по состоянию на 15 марта на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона.
Чернигов, по данным бывшего замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, находится в условиях гуманитарной катастрофы. В городе сейчас остается около 130 тыс. человек, до войны было 285 тыс.