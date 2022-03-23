Мамедов: Шокирован увиденным в Чернигове. Город нуждается в нашей помощи

"Шокирован увиденным в Чернигове. Один из старейших городов Украины – в условиях гуманитарной катастрофы. Нет света, газа, воды, продуктов. Люди под обстрелами в огромных очередях за необходимым. Очереди на эвакуацию. Город нуждается в нашей помощи!" – написал он.

Мамедов добавил, что городу нужны, в частности, продукты, лекарства, генераторы.

Шокований побаченим в #Чернігів .Одне з найстарших міст * в умовах гуманітарної катастрофи.Нема світла,газу,води,продуктів.Люди під обстрілами у величезних чергах за необхідним.Черги на евакуацію. Місто потребує нашої допомоги! Продукти,ліки,генератори тощо. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rtXT3L9OWt

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.

16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибли не менее 10 человек. 17 марта в Чернигове обнаружили тела 53 погибших.

В Чернигове российские захватчики разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединяет город со столицей. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Оккупанты продолжают вести неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам. От обстрелов пострадала в том числе опорная больница №2.