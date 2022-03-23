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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернигове сейчас остается около 130 тыс. человек, до войны было 285 тыс. – мэр

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Атрошенко сказал, что примерно 150 155 тыс. человек уехало из Чернигова
Атрошенко сказал, что примерно 150–155 тыс. человек уехало из Чернигова
Скриншот: Владислав Атрошенко / Facebook

С начала вторжения России в Украину из Чернигова уехало более половины населения. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 22 марта, рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

"Точного подсчета не ведем, но – по моим ощущениям – в городе остается ориентировочно 130 тыс. человек. До войны было 285 тыс. Так что примерно 150–155 тыс. человек уехало. Сейчас в городе остаются очень мало тех, кто реально может ремонтировать объекты критической инфраструктуры, с этим есть проблемы. Также из числа оставшихся значительная часть не в состоянии справиться. Нередки случаи: еще до войны пожилой человек заболел COVID-19 или чем-нибудь другим, родственники привезли его в больницу, началась война, родственники сбежали, человек остался, и теперь медики должны за ним следить", – рассказал Атрошенко.

Мэр отметил, что медиков в Чернигове "тоже немного остается".

"И они с ног падают, у нас раненых много, больницы обстреливают, выбиты окна, в помещениях холодно", – добавил он.

По словам Атрошенко, ситуация в городе крайне сложная – "темпы разрушения инфраструктуры превышают возможные темпы ее восстановления".

"Чтобы не было утечек, мы не даем информации, какие объекты повреждены. Раньше мы давали людям всю информацию, чтобы они понимали состояние дел – где что работает, где лекарства, продукты. Но сейчас мы видим, что это может использовать враг, умышленно повреждающий инфраструктуру, – рассказал мэр. – Деревянная застройка, расположенная в центре города, защищена высокими многоквартирными домами и благодаря этому каким-то образом сохраняется. Окрестности города разбомблены вдребезги – Бобровица, Киенка. В пригороде уничтожены 60–70% домов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона.

Чернигов, по данным бывшего замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, находится в условиях гуманитарной катастрофы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, война России против Украины
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