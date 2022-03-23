В Чернигове сейчас остается около 130 тыс. человек, до войны было 285 тыс. – мэр

"Точного подсчета не ведем, но – по моим ощущениям – в городе остается ориентировочно 130 тыс. человек. До войны было 285 тыс. Так что примерно 150–155 тыс. человек уехало. Сейчас в городе остаются очень мало тех, кто реально может ремонтировать объекты критической инфраструктуры, с этим есть проблемы. Также из числа оставшихся значительная часть не в состоянии справиться. Нередки случаи: еще до войны пожилой человек заболел COVID-19 или чем-нибудь другим, родственники привезли его в больницу, началась война, родственники сбежали, человек остался, и теперь медики должны за ним следить", – рассказал Атрошенко.

Мэр отметил, что медиков в Чернигове "тоже немного остается".

"И они с ног падают, у нас раненых много, больницы обстреливают, выбиты окна, в помещениях холодно", – добавил он.

По словам Атрошенко, ситуация в городе крайне сложная – "темпы разрушения инфраструктуры превышают возможные темпы ее восстановления".

"Чтобы не было утечек, мы не даем информации, какие объекты повреждены. Раньше мы давали людям всю информацию, чтобы они понимали состояние дел – где что работает, где лекарства, продукты. Но сейчас мы видим, что это может использовать враг, умышленно повреждающий инфраструктуру, – рассказал мэр. – Деревянная застройка, расположенная в центре города, защищена высокими многоквартирными домами и благодаря этому каким-то образом сохраняется. Окрестности города разбомблены вдребезги – Бобровица, Киенка. В пригороде уничтожены 60–70% домов".

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