Вакарчук: Россияне бомбят всю Украину, целятся в роддома и дома престарелых. Иначе, чем нацизм XXI века, я все это назвать не могу

"Безопасно в Украине сейчас не может быть нигде. Думать, что если ты находишься возле линии фронта, то у тебя больше рисков, чем в условном Львове, нельзя. Россияне бомбят всю Украину, они используют все, что можно. Они стреляют по мирным целям и обычным людям, убивая женщин и детей. Они целятся в роддома и дома престарелых. Иначе, чем нацизм XXI века, я все это назвать не могу. В этот момент ты не думаешь о себе. Считать, что с тобой кто-то что-то может сделать, пока идет война за нашу независимость, неуместно", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)