Искусственный интеллект будет искать аккаунты погибших в Украине российских военных в соцсетях – Федоров

Федоров: Мы начали делать то, что даже вообразить не могли еще месяц назад Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дії"? Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает", – заявил вице-премьер.

Он также рассказал, что министерство организовывает автодозвоны в РФ, чтобы рассказывать правду о войне России против Украины.

"Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже вообразить не могли еще месяц назад. Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь. Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей скорой победы! Слава Украине!" – написал Федоров.