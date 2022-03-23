Искусственный интеллект будет искать аккаунты погибших в Украине российских военных в соцсетях – Федоров

"Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дії"? Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает", – заявил вице-премьер.
Он также рассказал, что министерство организовывает автодозвоны в РФ, чтобы рассказывать правду о войне России против Украины.
"Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже вообразить не могли еще месяц назад. Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь. Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей скорой победы! Слава Украине!" – написал Федоров.
Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 23 марта составили около 15,6 тыс. военных, сообщали в Генштабе ВСУ.
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения.
20 марта российский сайт "Комсомольская правда" сообщил со ссылкой на данные, озвученные на брифинге официальным представителем министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, что в войне против Украины погиб 9861 российский военнослужащий, а 16 153 получили ранения. Информация о российских потерях была на сайте больше суток, но затем ее удалили. В издании заявили, что она была опубликована в результате взлома. Издание "Медиазона" обратило внимание, что на самом брифинге Конашенков таких данных не озвучивал.