Анатолий Чубайс ушел в оставку и уехал из России из-за несогласия с войной в Украине – СМИ

Сам Чубайс свою отставку пока не подтверждал Фото: Anatoly Chubays / Facebook

По данным источников, Чубайс "сослался на свое несогласие" с войной в Украине. Как отмечает издание, он стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала боевых действий.

Отставку и выезд из страны Чубайса подтвердили источники российского агентства ТАСС.

Журналисты Forbes Russia дозвонились до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, тот не ответил и бросил трубку.

Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию, однако информации об отъезде политика у него нет. По данным "Коммерсанта", 22 марта Чубайс находился в Стамбуле.