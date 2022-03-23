Анатолий Чубайс ушел в оставку и уехал из России из-за несогласия с войной в Украине – СМИ

По данным источников, Чубайс "сослался на свое несогласие" с войной в Украине. Как отмечает издание, он стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала боевых действий.
Отставку и выезд из страны Чубайса подтвердили источники российского агентства ТАСС.
Журналисты Forbes Russia дозвонились до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, тот не ответил и бросил трубку.
Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию, однако информации об отъезде политика у него нет. По данным "Коммерсанта", 22 марта Чубайс находился в Стамбуле.
Анатолий Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.