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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты взяли в заложники отца мелитопольской журналистки – НСЖУ

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Зализецкая является директором "Главной газеты Мелитополя" и сайта "РИА-Мелитополь"
Зализецкая является директором "Главной газеты Мелитополя" и сайта "РИА-Мелитополь"
Фото: Зализецкая Зализецкая / Facebook

Утром 23 марта российские оккупанты ворвались в дом мелитопольской журналистки, директора издания "Главная газета Мелитополя" и сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой. Об этом в Facebook сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Вооруженные люди провели обыск в доме и взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Об этом она сообщила главе НСЖУ Сергею Томиленко.

"Они настоящие фашисты! Передают через знакомых в городе, что требуют, чтобы я лично явилась к ним, и только при этом условии дадут свободу моему отцу, старому мужчине, недавно перенесшему инсульт. Во время обыска перевернули все в доме, у родителей изъяли телефоны", – рассказала Зализецкая.

В НСЖУ добавили, что она из соображений безопасности некоторое время назад уехала из Мелитополя.

Зализецкая также сообщила Томиленко, что разговаривала с депутатом горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока Галиной Данильченко, которая согласилась сотрудничать с российскими оккупантами и объявила себя "и.о. мэра".

"Она мне рассказывала о том, какая карьера меня ждет в Москве, что нужно мирно сотрудничать", – отметила журналистка.

НСЖУ требует отпустить на свободу отца Зализецкой.

https://www.facebook.com/nsju.org/posts/4460934870675142

Зализецкая написала в  Facebook, что ее отца вывезли в неизвестном направлении. 

"Требование передали мне через близких. Оно одно – [отецвернется домой только после того, как я приду к ним. Объяснения о том, что меня нет в городе, на оккупантов не подействовали. Родные пытаются узнать, где находится мой отец, но с ними никто не желает говорить на эту тему", – подчеркнула она.

Журналистка назвала действия россиян терроризмом.

"Взяв в заложники моего престарелого отца, они пытаются добиться сотрудничества или будут требовать остановить работу сайта", – считает Зализецкая.

https://www.facebook.com/zalizetskaya.zalizetskaya/posts/4974125329335335


Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупанты неоднократно похищали представителей СМИ.

Так, каховского журналиста Олега Батурина российские военные удерживали в плену в течение восьми дней, после этого его выпустили на свободу. По словам Батурина, его били, унижали, угрожали, сказав, что убьют.

18 марта стало известно, что журналистка hromadske Виктория Рощина попала в плен к россиянам. 22 марта оккупанты отпустили ее, перед этим под давлением заставив Рощину сняться в пропагандистском видео.

По информации Львовского медиафорума, оккупанты за 20 дней войны убили шестерых журналистов (среди них представители как украинских медиа, так и иностранных), ранили еще восьмерых и взяли в плен одного.

Теги: терроризм, заложники, обыск, Мелитополь, журналисты, фашисты, НСЖУ, война России против Украины, родители, российские оккупанты
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