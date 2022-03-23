Оккупанты взяли в заложники отца мелитопольской журналистки – НСЖУ

Вооруженные люди провели обыск в доме и взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Об этом она сообщила главе НСЖУ Сергею Томиленко.

"Они настоящие фашисты! Передают через знакомых в городе, что требуют, чтобы я лично явилась к ним, и только при этом условии дадут свободу моему отцу, старому мужчине, недавно перенесшему инсульт. Во время обыска перевернули все в доме, у родителей изъяли телефоны", – рассказала Зализецкая.

В НСЖУ добавили, что она из соображений безопасности некоторое время назад уехала из Мелитополя.

Зализецкая также сообщила Томиленко, что разговаривала с депутатом горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока Галиной Данильченко, которая согласилась сотрудничать с российскими оккупантами и объявила себя "и.о. мэра".

"Она мне рассказывала о том, какая карьера меня ждет в Москве, что нужно мирно сотрудничать", – отметила журналистка.

НСЖУ требует отпустить на свободу отца Зализецкой.

Зализецкая написала в Facebook, что ее отца вывезли в неизвестном направлении.

"Требование передали мне через близких. Оно одно – [отец] вернется домой только после того, как я приду к ним. Объяснения о том, что меня нет в городе, на оккупантов не подействовали. Родные пытаются узнать, где находится мой отец, но с ними никто не желает говорить на эту тему", – подчеркнула она.

Журналистка назвала действия россиян терроризмом.

"Взяв в заложники моего престарелого отца, они пытаются добиться сотрудничества или будут требовать остановить работу сайта", – считает Зализецкая.



