Россияне отпустили журналистку hromadske Рощину, перед этим ее под давлением заставили сняться в пропагандистском видео

Рощина вскоре расскажет о своем задержании и пребывании в плену Фото: hromadske.ua / Facebook

Издание сообщает, что сейчас журналистка движется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

"Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к российским службам, державшим ее в плену, и говорит, что они спасли ей жизнь. Эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков", – говорится в сообщении.

В ближайшее время Рощина расскажет правду о своем задержании и пребывании в плену.

Война России против Украины. Главное