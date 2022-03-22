Россияне отпустили журналистку hromadske Рощину, перед этим ее под давлением заставили сняться в пропагандистском видео

Издание сообщает, что сейчас журналистка движется в Запорожье, где должна встретиться с родными.
"Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к российским службам, державшим ее в плену, и говорит, что они спасли ей жизнь. Эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков", – говорится в сообщении.
В ближайшее время Рощина расскажет правду о своем задержании и пребывании в плену.
Война России против Украины. Главное
Рощина готовила материалы о боевых действиях в Запорожской и Донецкой областях. Редакция потеряла связь с журналисткой 12 марта. Свидетели рассказали hromadske, что она находилась в Бердянске. 16 марта стало известно, что Рощину задержала ФСБ РФ.