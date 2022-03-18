Депутат от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра" Мелитополя, подписала себе смертный приговор – законный мэр города

"Я уверен, что украинская государственность вернется и суверенитет Украины снова восторжествует в городе Мелитополе, и ей не удастся уйти от уголовного преследования. А чтобы ей уйти от уголовного преследования, ее лишат жизни сами российские спецслужбы. Она это, я думаю, понимает, но боится сегодня честно в этом признаться. Поэтому я так оцениваю решение Галины Викторовны – это самоубийство", – сказал Федоров.
Он рассказал, что из 42 депутатов горсовета сотрудничать с оккупантами согласились четверо, все они представляют партию "Оппозиционный блок", которую, по словам мэра, контролирует бывший народный депутат, а сейчас депутат Запорожского областного совета Евгений Балицкий.
Федоров сказал, что в Мелитополе, как и во всей Украине, поддержка Российской Федерации "ничтожна".
"Когда украинцы видят, каким образом Российская Федерация расправляется с их ключевыми городами, с Харьковом, с Волновахой, с Мариуполем, с каждым днем становится все меньшей и меньшей поддержка Российской Федерации. Если раньше Российская Федерация декларировала так называемый русский мир, то сегодня миром и не пахнет. Та же ситуация в Мелитополе. Мелитопольцы не находятся в вакууме, мелитопольцы находятся в демократическом обществе, и они видят все, что происходит. Они видят, с какими методами Россия пришла в Мелитополь. Поэтому сегодня нет поддержки Российской Федерации в городе", – сказал Федоров.
После освобождения из плена политик приехал в Киев, где находился в момент записи интервью. Сегодня он планирует вернуться в Запорожскую область.
"У меня была встреча с президентом [Владимиром] Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра (18 марта. – "ГОРДОН") я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению президента должен выполнять", – рассказал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).
13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".