Депутат от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра" Мелитополя, подписала себе смертный приговор – законный мэр города

"Я уверен, что украинская государственность вернется и суверенитет Украины снова восторжествует в городе Мелитополе, и ей не удастся уйти от уголовного преследования. А чтобы ей уйти от уголовного преследования, ее лишат жизни сами российские спецслужбы. Она это, я думаю, понимает, но боится сегодня честно в этом признаться. Поэтому я так оцениваю решение Галины Викторовны – это самоубийство", – сказал Федоров.

Он рассказал, что из 42 депутатов горсовета сотрудничать с оккупантами согласились четверо, все они представляют партию "Оппозиционный блок", которую, по словам мэра, контролирует бывший народный депутат, а сейчас депутат Запорожского областного совета Евгений Балицкий.

Федоров сказал, что в Мелитополе, как и во всей Украине, поддержка Российской Федерации "ничтожна".

"Когда украинцы видят, каким образом Российская Федерация расправляется с их ключевыми городами, с Харьковом, с Волновахой, с Мариуполем, с каждым днем становится все меньшей и меньшей поддержка Российской Федерации. Если раньше Российская Федерация декларировала так называемый русский мир, то сегодня миром и не пахнет. Та же ситуация в Мелитополе. Мелитопольцы не находятся в вакууме, мелитопольцы находятся в демократическом обществе, и они видят все, что происходит. Они видят, с какими методами Россия пришла в Мелитополь. Поэтому сегодня нет поддержки Российской Федерации в городе", – сказал Федоров.

После освобождения из плена политик приехал в Киев, где находился в момент записи интервью. Сегодня он планирует вернуться в Запорожскую область.

"У меня была встреча с президентом [Владимиром] Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра (18 марта. – "ГОРДОН") я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению президента должен выполнять", – рассказал Федоров.

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