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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра" Мелитополя, подписала себе смертный приговор – законный мэр города

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Федоров: Ее лишат жизни сами российские спецслужбы
Федоров: Ее лишат жизни сами российские спецслужбы
Фото: Иван Федоров / Facebook

Депутат горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока Галина Данильченко, которая согласилась сотрудничать с российскими оккупантами и объявила себя "и.о мэра", "подписала себе смертный приговор". Такое мнение в интервью "Настоящему времени" 17 марта высказал законный мэр города Иван Федоров.

"Я уверен, что украинская государственность вернется и суверенитет Украины снова восторжествует в городе Мелитополе, и ей не удастся уйти от уголовного преследования. А чтобы ей уйти от уголовного преследования, ее лишат жизни сами российские спецслужбы. Она это, я думаю, понимает, но боится сегодня честно в этом признаться. Поэтому я так оцениваю решение Галины Викторовны – это самоубийство", – сказал Федоров. 

Он рассказал, что из 42 депутатов горсовета сотрудничать с оккупантами согласились четверо, все они представляют партию "Оппозиционный блок", которую, по словам мэра, контролирует бывший народный депутат, а сейчас депутат Запорожского областного совета Евгений Балицкий. 

Федоров сказал, что в Мелитополе, как и во всей Украине, поддержка Российской Федерации "ничтожна".

"Когда украинцы видят, каким образом Российская Федерация расправляется с их ключевыми городами, с Харьковом, с Волновахой, с Мариуполем, с каждым днем становится все меньшей и меньшей поддержка Российской Федерации. Если раньше Российская Федерация декларировала так называемый русский мир, то сегодня миром и не пахнет. Та же ситуация в Мелитополе. Мелитопольцы не находятся в вакууме, мелитопольцы находятся в демократическом обществе, и они видят все, что происходит. Они видят, с какими методами Россия пришла в Мелитополь. Поэтому сегодня нет поддержки Российской Федерации в городе",  – сказал Федоров. 

После освобождения из плена политик приехал в Киев, где находился в момент записи интервью. Сегодня он планирует вернуться в Запорожскую область.

"У меня была встреча с президентом [Владимиром] Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра (18 марта. "ГОРДОН") я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению президента должен выполнять", – рассказал Федоров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Мелитополь, Запорожская область, Оппозиционный блок, Владимир Зеленский, Евгений Балицкий, Иван Федоров, Галина Данильченко
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