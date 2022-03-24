Как живет осажденный город без света, воды и тепла. Интервью мэра Чернигова Атрошенко Гордону. Трансляция

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали ночью 23 марта, беседа длилась более 40 минут.

Атрошенко говорил о том, как живет осажденный Чернигов без воды, света и тепла, о бомбежках мирного населения оккупантами, заявил о гуманитарной катастрофе в городе и сообщил, как можно помочь Чернигову. Также он рассказал о погибших среди мирного населения и о том, как их хоронят в братских могилах.

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля) по состоянию на 15 марта на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона.

Чернигов находится в условиях гуманитарной катастрофы, заявлял бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов 23 марта. Атрошенко рассказывал, что из города уехало более половины населения.