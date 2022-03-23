В Чернигове оккупанты повредили снарядом аммиакопровод – глава ОГА

"Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошли повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
В 20.10 подразделения ГСЧС обследовали предприятие. По данным Чауса, концентрация испарений аммиака – в пределах допустимой нормы.
В то же время он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар на складе готовой продукции и тары.
"Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака", – подчеркнул глава ОГА.
Он напомнил, что аммиак – бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта, который легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх, и привел правила поведения в условиях утечки аммиака:
Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
21 марта в результате обстрела произошла утечка аммиака на предприятии "Сумыхимпром" в Сумах.