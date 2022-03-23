В Чернигове оккупанты повредили снарядом аммиакопровод – глава ОГА

Концентрация испарений аммиака находится в пределах нормы, но если по предприятию снова попадут, возможна утечка, предупредили в ОГА Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

"Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошли повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В 20.10 подразделения ГСЧС обследовали предприятие. По данным Чауса, концентрация испарений аммиака – в пределах допустимой нормы.

В то же время он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар на складе готовой продукции и тары.

"Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака", – подчеркнул глава ОГА.

Он напомнил, что аммиак – бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта, который легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх, и привел правила поведения в условиях утечки аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, на нижних этажах;

в помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если чувствуете запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5-процентным раствором уксусной или лимонной кислоты).