В Чернигове нет бандеровцев или националистов, армия РФ уничтожает в том числе этнических русских – Атрошенко

Атрошенко: Если попадал человек в эпицентр взрыва, его просто не находили ни в живых, ни в мертвых, он просто испарялся, сгорал Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Атрошенко подчеркнул: российские пропагандистские утверждения о том, что якобы гражданские объекты подвергаются ударам из-за пребывания там военнослужащих, неправдивы.

"Это полная ерунда и вранье. Из Чернигова есть тысячи кадров и тысячи случаев, когда военные летчики бомбили с высоты 150–200 метров, в светлое время суток – днем, в 13.00, 14.00. В прекрасную видимость, без никакой облачности они сбрасывали бомбы на жилые микрорайоны, страдали десятки людей", – заявил он.

По словам мэра, на жилые кварталы Чернигова сбрасывали 500-килограммовые бомбы.

"В эпицентре 50 метров – если попадал человек – его просто не находили ни в живых, ни в мертвых, он просто испарялся, сгорал. Как и сгорало все вокруг. [...] В эпицентре взрыва крылатой ракеты или большой серьезной авиабомбы бомбы – я видел сам – Дима, ты не представляешь, из квартиры выдувает взрывной волной, вырывает проводку. Все, что было в квартире: полки какие-то, мебель, – его просто нет, чистые стены, все вынесло в противоположное окно вместе с проводкой", – рассказал Атрошенко.

Он заявил, что в Чернигове тысячи людей остались без квартир.

"У нас катастрофа. Сегодня один из депутатов был, он проехал по городу и ужаснулся. Он не мог себе этого даже представить. Поэтому я приглашаю всех журналистов, кто не побоится, приехать в Чернигов, чтобы показать, что в Чернигове уничтожается мирное население, что русская армия умышленно уничтожает, кстати говоря, русскоязычных. Здесь нет бандеровцев. Город находится в 70 км от памятника "Три сестры" – три республики у нас раньше были, и там праздники проводили постоянно. У нас очень много этнических русских, этнических белорусов, смешанных семей. Понимаете? Здесь нет бандеровцев или каких-то ультранационалистов. Уничтожаются в том числе этнические русские. У нас очень много военных пенсионеров русских, которые вышли на пенсию в Советском Союзе или позже, приехали, спокойно жили в Чернигове", и на сегодняшний день их братья по крови уничтожают, русские", – добавил Атрошенко.

Мэр Чернигова сказал, что критическая ситуация в городе усугубляется тем, что его площадь небольшая.

"И наши части охраняют город по периметру, бои идут по периметру, и все, что не попало в военных на передовой, – все улетело в город. Очень тяжело, ситуация очень тяжелая, но несмотря ни на что, даже в шутку: приходишь к людям, они жалуются (не работают банкоматы, нельзя карточкой рассчитаться за продукты, много жалоб), и я говорю: "Если так тяжело, что, будем сдаваться?" – "Нет, сдаваться мы не будем". Конечно, это провокационный вопрос с моей стороны, но люди осознанно защищают Чернигов, помогают, готовят еду, очень много волонтеров развозят воду и еду, работают врачи, больницы. И это единство людей, которые осознанно [остаются], они могли уехать, но остаются в городе, и этот дух – простых людей – поддерживает воинов на передовой", – добавил он.

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