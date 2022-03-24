Мэр Николаева: После падения первых бомб в городе не осталось ни одного человека, который еще что-то хорошее ощущает к России

Сенкевич: Видимо, Россия рассчитывала на то, что ее здесь будет кто-то с цветами встречать Фото: Прокопенко Андрей / Facebook

"Есть несколько версий [осады Николаева]: уничтожить, запугать и подготовить операцию, чтобы зайти сюда наземной техникой. Нынешняя артподготовка происходит для того, чтобы уничтожить максимальное количество человеческой силы, которая может сопротивляться наземной операции. И не важно, гражданские это или военные. В Николаеве действительно все гражданские готовы брать оружие в руки и защищать свой город", – сказал Сенкевич.

Он отметил, что в горсовете Николаева много депутатов от пророссийских сил.

"Многие в Николаеве испытывали какие-то особые чувства к России как к стране, которая олицетворяла собой Советский Союз, а все лучшее, что было в Николаеве сделано, как раз сделано во время советской власти. И многие говорили, что в Николаеве есть сепаратисты и так далее. В качестве доказательства этого – количество депутатов городского совета от разных пророссийских сил. Вот в нынешнем у нас – треть депутатов от ОПЗЖ. Видимо, Россия рассчитывала на то, что ее здесь будет кто-то с цветами встречать, но после падения первых бомб на город, когда начали гибнуть гражданские люди, думаю, в Николаеве не осталось ни одного человека, который еще что-то хорошее ощущает к России", – подчеркнул мэр.

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