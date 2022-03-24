Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу – Зеленский

"Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает уничтожать свободу в Европе. Это основополагающий вызов для европейской системы безопасности. Посмотрите, что российские военные уже натворили в нашем государстве... Восемь лет войны на востоке, оккупация Крыма... Это репрессии, пытки людей, подавление любых проявлений свободы. Тотальная жестокость. Бомбардировка мирных городов – как было в Сирии. Похищение детей. Принудительная перевозка детей и взрослых в Россию. Изнасилования в оккупированных районах. Масштабное мародерство русских военных", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, "российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения, как Россия оккупирует [шведский] остров Готланд".

"Показывают это россиянам на карте, демонстрируют направления наступления... Вы спросите, с какой целью? Говорят, что России будет выгодно разместить на Готланде противовоздушную оборону и военную базу для прикрытия захвата государств Балтии", – отметил президент Украины.

Он поблагодарил власти Швеции за оказание военной помощи Украине и поддержку политики санкций в отношении РФ.

"Швеция приняла историческое решение – предоставить Украине необходимое оружие. Мы вам благодарны за ваше благоразумие и дальновидность. Швеция поддерживает политику санкций. Политику, без которой мира не будет. Но чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Ни одного барреля российской нефти! Запрет на заход российских судов в ваши порты! Ни одного евро налогов ваших компаний в России! Их военная машина должна остаться без средств к существованию", – подчеркнул Зеленский.

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