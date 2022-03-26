Данилов: По некоторым направлениям мы переходим в контрнаступление. Это контрнаступление абсолютно продуктивно

"Ситуация благодаря нашим военным стабилизировалась. По некоторым направлениям мы переходим в контрнаступление. Это контрнаступление абсолютно продуктивно", – сказал Данилов.

Так, по его словам, уже освобожден один из населенных пунктов на территории Киевской области.

"Есть на сегодняшний день ясное понимание, что происходит в Харьковской области", – добавил он. Данилов подчеркнул, что Харьков сдаваться не собирается и возможности сделать "то, что они хотели бы сделать" с Харьковом, у оккупантов нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



