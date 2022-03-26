Данилов: По некоторым направлениям мы переходим в контрнаступление. Это контрнаступление абсолютно продуктивно

"Ситуация благодаря нашим военным стабилизировалась. По некоторым направлениям мы переходим в контрнаступление. Это контрнаступление абсолютно продуктивно", – сказал Данилов.
Так, по его словам, уже освобожден один из населенных пунктов на территории Киевской области.
"Есть на сегодняшний день ясное понимание, что происходит в Харьковской области", – добавил он. Данилов подчеркнул, что Харьков сдаваться не собирается и возможности сделать "то, что они хотели бы сделать" с Харьковом, у оккупантов нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами после начала вторжения 24 февраля, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.
26 марта ВСУ освободили от оккупантов село Малая Рогань в Харьковской области, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.