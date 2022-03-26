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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты развернули Росгвардию, чтобы подавлять протесты на юге и востоке Украины, пытаются активизировать диверсантов в Киеве – Генштаб

ВСУ продолжают отражать наступление противника
ВСУ продолжают отражать наступление противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты враг не оставляют попыток штурма на отдельных направлениях, совершают авиационные налеты и пытаются нанести огневое поражение подразделениям ВСУ, но успеха не имеет. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 26 марта.

По данным Генштаба, россияне развернули практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Также оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева, чтобы дестабилизировать обстановку. "Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что силы обороны Киева продолжают отражать наступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживать оборонные рубежи.

Сообщается, что на донецком и луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила все вражеские атаки и нанесла существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три самолета и 3 беспилотника врага.

Кроме того, группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (три самолета, три беспилотника, вертолет и пять крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/500751841425805/

Генштаб ВСУ считает, что, с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь российской армии, и вовлечения в боевые действия срочников, весенняя призывная кампания 2022 года в РФ, которая начинается 1 апреля, "может стать проблемной".

"К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280871150892637

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Генштаб ВСУ, диверсанты, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Росгвардия, российские оккупанты
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