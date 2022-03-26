Телеканал минобороны РФ опубликовал видео с "живым" Шойгу, который две недели не появлялся на публике

Как утверждают российские пропагандисты, Шойгу обсудил с руководством министерства вопросы реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств.

На видео Шойгу говорит о том, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения".

По его словам, несмотря на санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу в РФ достиг 85%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На этой неделе российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике с 11 марта. При этом в первые две недели войны Шойгу как минимум раз в несколько дней участвовал в публичных мероприятиях.

Издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу сообщило 23 марта, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на исчезновение министра обороны, он сказал, что "сейчас не время для медийной активности", сообщило "Радио Свобода".

СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.

24 марта в РФ прошло заседание Совета безопасности, которое президент РФ Владимир Путин проводил в видеоформате. Шойгу якобы присутствовал на заседании, однако, проанализировав запись, российские издания "Медиазона" и The Moscow Times пришли к выводу, что видео с Шойгу вмонтировали в телетрансляцию.

25 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Шойгу попал в больницу с инфарктом после того, как Путин предъявил ему претензии относительно войны с Украиной.