Шойгу не было на заседании Совбеза РФ, кадры с ним вмонтировали в трансляцию – СМИ

Информация об этом появилась на фоне слухов, что Шойгу более двух недель не появляется на публике.

О заседании постоянных членов Совета безопасности РФ сообщила пресс-служба Кремля. Отмечалось, что участники совещания "подробно обсудили ход переговорного процесса между Россией и Украиной" и что о военных действиях в Украине, которые официальная российская пропаганда называет "специальной военной операцией", доложил Шойгу.

Агентство "РИА Новости" опубликовало в Telegram видеофрагмент заседания, на нем нет звука. Именно эти кадры, по данным "Медиазоны", показали в эфире телеканала "России 1". На них видны проблемы с камерой у Шойгу.

"Характер этих помех можно назвать странным: с первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра", – отметила видеоредактор "Медиазоны" Александра Дубровская, которая подробно проанализировала ролик.

Она предполагает, что эффект с якобы проблемой с трансляцией у Шойгу добавили специально, чтобы зрители обратили внимание: министр присутствует на заседании. На самом деле кадры с ним взяли с одного из предыдущих заседаний Совбеза и вмонтировали в нынешний ролик, считает Дубровская.

Журналисты The Moscow Times обратили внимание, что на заседании 24 марта Шойгу был одет так же, как и на заседании Совбеза 11 марта, задний фон у министра такой же и "красный галстук съехал в ту же сторону".