Шойгу не было на заседании Совбеза РФ, кадры с ним вмонтировали в трансляцию – СМИ

Информация об этом появилась на фоне слухов, что Шойгу более двух недель не появляется на публике.
О заседании постоянных членов Совета безопасности РФ сообщила пресс-служба Кремля. Отмечалось, что участники совещания "подробно обсудили ход переговорного процесса между Россией и Украиной" и что о военных действиях в Украине, которые официальная российская пропаганда называет "специальной военной операцией", доложил Шойгу.
Агентство "РИА Новости" опубликовало в Telegram видеофрагмент заседания, на нем нет звука. Именно эти кадры, по данным "Медиазоны", показали в эфире телеканала "России 1". На них видны проблемы с камерой у Шойгу.
"Характер этих помех можно назвать странным: с первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра", – отметила видеоредактор "Медиазоны" Александра Дубровская, которая подробно проанализировала ролик.
Она предполагает, что эффект с якобы проблемой с трансляцией у Шойгу добавили специально, чтобы зрители обратили внимание: министр присутствует на заседании. На самом деле кадры с ним взяли с одного из предыдущих заседаний Совбеза и вмонтировали в нынешний ролик, считает Дубровская.
Журналисты The Moscow Times обратили внимание, что на заседании 24 марта Шойгу был одет так же, как и на заседании Совбеза 11 марта, задний фон у министра такой же и "красный галстук съехал в ту же сторону".
На этой неделе российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике с 11 марта. При этом в первые две недели войны Шойгу как минимум раз в несколько дней участвовал в публичных мероприятиях.
Издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу сообщило 23 марта, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.
24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на исчезновение министра обороны, он сказал, что "сейчас не время для медийной активности", сообщило "Радио Свобода".
СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.