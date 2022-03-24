Данилов о пропаже Шойгу: Происходит выяснение отношений. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные указывают на другие структуры

"То, что сегодня происходит, – это уничтожение РФ, которое совершил их президент. Их никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года. И то, что они построили себе мыльный пузырь, в котором они информационно находятся, – они сами придумали себе эти вещи, сами поверили в них, и сегодня у них происходит определенная расплата за это", – сказал Данилов.
Он отметил, что сейчас "не только Шойгу нет" в публичном пространстве, но и "много генералов уже не выходят на связь".
"У них очень много генералов, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет. Сейчас там проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры. У них идет выяснение отношений", – добавил секретарь СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские СМИ на фоне вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, сообщили о пропаже Шойгу из публичного пространства с 11 марта. Оппозиционное издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу написало, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.
Кроме того, с 11 марта в публичном пространстве не появлялся глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Украинские СМИ писали, что он уволен из-за провала вторжения в Украину, однако эту информацию официально не подтверждали. 17 марта российские СМИ и расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщали, что ФСБ задержала замначальника Росгвардии генерал-лейтенанта Романа Гаврилова.
На публике остались только глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.