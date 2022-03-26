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У Шойгу инфаркт после жесткой предъявы Путина – Геращенко

Шойгу (на фото слева) не появляется на публике с 11 марта
Шойгу (на фото слева) не появляется на публике с 11 марта
Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу попал в больницу с инфарктом после того, как претензии относительно войны с Украиной ему предъявил президент РФ Владимир Путин. Об этом 25 марта сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину. Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На этой неделе российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике с 11 марта. При этом в первые две недели войны Шойгу как минимум раз в несколько дней участвовал в публичных мероприятиях. 

Издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу сообщило 23 марта, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать. 

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на исчезновение министра обороны, он сказал, что "сейчас не время для медийной активности", сообщило "Радио Свобода".

СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.

24 марта в РФ прошло заседание Совета безопасности, которое Путин проводил в видеоформате. Шойгу якобы присутствовал на заседании, однако, проанализировав запись, российские издания "Медиазона" и The Moscow Times пришли к выводу, что видео с Шойгу вмонтировали в телетрансляцию.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Сергей Шойгу, больница, Антон Геращенко, вторжение, советник, война России против Украины, войска, инфаркт
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