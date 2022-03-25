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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ. Может, и он захотел лично посетить Чернобаевку

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Зеленский: Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери
Зеленский: Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери
Фото: president.gov.ua

За текущую неделю украинские военные нанесли российским оккупантам существенные потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 25 марта на YouTube-канале Офиса президента.

"Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны России [Сергей Шойгу]. Интересно: может, и он лично захотел посетить Чернобаевку? Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным, даже когда там нет шторма. Потому что там будет огонь, как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту из порта Бердянска", – заявил он.

Президент напомнил, что в войне против Украины погибло уже более 16 тыс. российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Сергей Шойгу, Бердянск, Владимир Зеленский, война России против Украины, Чернобаевка
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