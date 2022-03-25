Зеленский: Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ. Может, и он захотел лично посетить Чернобаевку

"Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны России [Сергей Шойгу]. Интересно: может, и он лично захотел посетить Чернобаевку? Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным, даже когда там нет шторма. Потому что там будет огонь, как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту из порта Бердянска", – заявил он.

Президент напомнил, что в войне против Украины погибло уже более 16 тыс. российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)