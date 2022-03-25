Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного в порту Бердянска российского десантного корабля

Фотографии Maxar опубликовала в своем Twitter 25 марта. Они были сделаны сегодня, говорится в твите.
Также на снимках видны огонь и дым вблизи резервуаров для топлива.
#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4— Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022
Утром 24 марта пресс-центр Военно-морских сил ВСУ сообщил, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. СМИ опубликовали видео произошедшего в порту. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два БДК – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.
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