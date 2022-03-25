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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного в порту Бердянска российского десантного корабля

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Корабль сожжен и частично затоплен
Корабль сожжен и частично затоплен
Фото: ЕРА

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что в порту временно оккупированного российскими войсками Бердянска (Запорожская область) частично затоплен военный корабль.

Фотографии Maxar опубликовала в своем Twitter 25 марта. Они были сделаны сегодня, говорится в твите. 

Также на снимках видны огонь и дым вблизи резервуаров для топлива. 

Утром 24 марта пресс-центр Военно-морских сил ВСУ сообщил, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. СМИ опубликовали видео произошедшего в порту. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два БДК – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, корабль, Запорожская область, Бердянск, спутник, ВСУ, война России против Украины, корабли
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