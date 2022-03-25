"Симптомы недомогания абсолютно одинаковые". Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и замначальника генштаба ВС РФ

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Шойгу и [замначальника Генштаба вооруженных сил РФ] Игоря Костюкова. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые – жжение в области сердца, затрудненное дыхание", – отметил Аваков.

По его данным, у Шойгу была потеря сознания.

ОЙ.. *

Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.

Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 25, 2022