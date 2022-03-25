"Симптомы недомогания абсолютно одинаковые". Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и замначальника генштаба ВС РФ

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Шойгу и [замначальника Генштаба вооруженных сил РФ] Игоря Костюкова. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые – жжение в области сердца, затрудненное дыхание", – отметил Аваков.
По его данным, у Шойгу была потеря сознания.
ОЙ.. *— Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 25, 2022
Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.
Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания.
Российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике с 11 марта. При этом в первые две недели войны Шойгу как минимум раз в несколько дней участвовал в публичных мероприятиях.
Издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу сообщило 23 марта, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.
24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на исчезновение министра обороны, он сказал, что "сейчас не время для медийной активности", сообщило "Радио Свобода".
СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.