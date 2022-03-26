ВСУ задержали снайпера "ДНР" Багиру – СМИ

По информации "Миротворца", Багира присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером Фото: myrotvorets.center

По данным агентства, Багира в 2014 году расстреливала украинских пленных. Журналисты со ссылкой на информацию, полученную от одного из волонтеров, сообщили, что "на ее руках кровь не менее 40 человек, включая мирных жителей".

Где и когда была задержана Багира, не уточняется.

Агентство опубликовало "военный билет", который был при Багире. В нем сказано, что ее настоящее имя – Ирина Старикова. По данным центра "Миротворец", она также использует фамилию бывшего мужа – Федотова.

Старикова родилась в 1981 году в Донецке. По информации "Миротворца", она присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером.

Полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан сообщил в Facebook, что ее раненую бросили умирать сослуживцы.

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