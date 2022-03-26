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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ задержали снайпера "ДНР" Багиру – СМИ

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По информации "Миротворца", Багира присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером
По информации "Миротворца", Багира присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером
Фото: myrotvorets.center

Вооруженные силы Украины взяли в плен снайпера террористической группировки "ДНР" с позывным Багира, сообщило 25 марта в Facebook информагентство Министерства обороны Украины "АрміяInform".

По данным агентства, Багира в 2014 году расстреливала украинских пленных. Журналисты со ссылкой на информацию, полученную от одного из волонтеров, сообщили, что "на ее руках кровь не менее 40 человек, включая мирных жителей".

Где и когда была задержана Багира, не уточняется. 

Агентство опубликовало "военный билет", который был при Багире. В нем сказано, что ее настоящее имя – Ирина Старикова. По данным центра "Миротворец", она также использует фамилию бывшего мужа  – Федотова. 

Старикова родилась в 1981 году в Донецке. По информации "Миротворца", она присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером. 

Полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан сообщил в Facebook, что ее раненую бросили умирать сослуживцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1896870060702886

Контекст:

На Донбассе, где, вероятно, была задержана Багира, с начала полномасштабного российского вторжения идут активные боевые действия. Российским оккупантам удалось захватить часть населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, которые ранее были под контролем Украины. 

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 25 марта, на Донбассе оккупанты продолжают перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Украина, война, ДНР, война России против Украины, война на Донбассе
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