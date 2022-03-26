ВСУ задержали снайпера "ДНР" Багиру – СМИ

По данным агентства, Багира в 2014 году расстреливала украинских пленных. Журналисты со ссылкой на информацию, полученную от одного из волонтеров, сообщили, что "на ее руках кровь не менее 40 человек, включая мирных жителей".
Где и когда была задержана Багира, не уточняется.
Агентство опубликовало "военный билет", который был при Багире. В нем сказано, что ее настоящее имя – Ирина Старикова. По данным центра "Миротворец", она также использует фамилию бывшего мужа – Федотова.
Старикова родилась в 1981 году в Донецке. По информации "Миротворца", она присоединилась к боевикам "ДНР" как корректировщица, а затем стала снайпером.
Полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан сообщил в Facebook, что ее раненую бросили умирать сослуживцы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе, где, вероятно, была задержана Багира, с начала полномасштабного российского вторжения идут активные боевые действия. Российским оккупантам удалось захватить часть населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, которые ранее были под контролем Украины.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 25 марта, на Донбассе оккупанты продолжают перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.