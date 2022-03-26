Моравецкий – странам, которые против ввода миротворцев: Представьте, что вся Украина становится Мариуполем

Моравецкий: Смотря на варварское поведение Путина и российских солдат, можно представить себе худшие сценарии Фото: gov.pl

Запись пресс-конференции в YouTube обнародовала канцелярия премьер-министра.

"Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и всеобщего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", – сказал Моравецкий.

Премьер Польши обратился также "к тем, кто настроен скептически" к идее ввода миротворцев.

"Были и такие в зале Евросовета, хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, откуда люди вынуждены бежать", – сказал он.

Моравецкий отметил, что в таком случае из Украины могут уехать десятки миллионов беженцев.

"Я думаю, что сегодня, смотря на варварское поведение [президента РФ Владимира] Путина и россиян, российских солдат, можно представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить худшие сценарии, поэтому изложение этой концепции находит все более благодатную почву", – добавил Моравецкий.

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