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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий – странам, которые против ввода миротворцев: Представьте, что вся Украина становится Мариуполем

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Моравецкий: Смотря на варварское поведение Путина и российских солдат, можно представить себе худшие сценарии
Моравецкий: Смотря на варварское поведение Путина и российских солдат, можно представить себе худшие сценарии
Фото: gov.pl

Все больше стран – членов НАТО выступают в поддержку идеи ввода миротворческой миссии в Украину. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции после саммита Европейского совета в Брюсселе.

Запись пресс-конференции в YouTube обнародовала канцелярия премьер-министра. 

"Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и всеобщего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", – сказал Моравецкий. 

Премьер Польши обратился также "к тем, кто настроен скептически" к идее ввода миротворцев. 

"Были и такие в зале Евросовета, хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, откуда люди вынуждены бежать", – сказал он. 

Моравецкий отметил, что в таком случае из Украины могут уехать десятки миллионов беженцев. 

"Я думаю, что сегодня, смотря на варварское поведение [президента РФ Владимира] Путина и россиян, российских солдат, можно представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить худшие сценарии, поэтому изложение этой концепции находит все более благодатную почву", – добавил Моравецкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Моравецкий 18 марта говорил, что Польша на саммите НАТО намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину.

До его заявления против такой идеи выступала Германия. После саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО не будут вводить миротворческий контингент в Украину. Он считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО.

В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, НАТО, Польша, Мариуполь, миротворцы, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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