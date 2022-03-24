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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о миротворцах: Мы не будем размещать войска на территории Украины

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Столтенберг: Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в полномасштабную войну между НАТО и Россией
Столтенберг: Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в полномасштабную войну между НАТО и Россией
Фото: nato.int

Страны НАТО не будут вводить миротворческий контингент в Украину. Об этом на брифинге после внеочередного саммита, посвященного вторжению РФ в Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, расшифровка обнародована на сайте Альянса.

Столтенберга спросили, озвучила ли Польша на саммите предложение о вводе миротворцев в Украину, как анонсировалось ранее.

Генеральный секретарь НАТО ответил, что на саммите обсудили "широкий спектр вопросов".

"И суть заключается в том, что мы должны быть едины, а также в том, что мы должны оказывать поддержку Украине. В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в полномасштабную войну между НАТО и Россией. И это также является причиной, по которой союзники заявили, что мы не будем размещать войска на территории Украины, потому что единственный способ сделать это – быть готовыми вступить в полномасштабный конфликт с российскими войсками", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сегодняшнем саммите НАТО по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры НАТО, как сказал Столтенберг, решили продолжить поддерживать Украину и предоставить ей значительную военную помощь, "в том числе противотанковые, противоракетные системы и дроны, которые показали свою эффективность, а также значительную финансовую и гуманитарную поддержку".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий 18 марта говорил, что Польша на саммите НАТО намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину.

До его заявления против такой идеи выступала Германия.

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО.

В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, миротворцы, война России против Украины, саммит НАТО
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