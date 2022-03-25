Российские оккупанты получили задание уничтожить в Мариуполе все, кроме порта, считает мэр Бойченко

"Порт они не трогали. Думаю, порт они оставили себе, потому что вы же понимаете, что Азовское море в России мелкое, глубина 4–5 метров – и идет уже Таганрогский залив. У нас глубина Азовского моря достигает 14 метров – суда свободно могут заходить. Думаю, они это понимают, поэтому получили задание уничтожить все, кроме порта", – сказал он.

Мэр Мариуполя отметил, что "по порту практически нет прилетов".

"Единственное, куда прилетело, – зернотерминал, чтобы мы не брали оттуда зерно, не мололи муку и не пекли хлеб. Вот туда прилетело, больше ничего не тронули, порт целый, но заминирован нашими военными. Дай бог, чтобы русско-фашистский корабль все-таки пошел туда, куда его все время направляют. И мы на это очень сильно надеемся", – объяснил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)