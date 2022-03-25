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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе погибла преподавательница журналистики

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Дирекция конкурса школьных медиа выразила соболезнования родным Гумяновой
Дирекция конкурса школьных медиа выразила соболезнования родным Гумяновой
Фото: depositphotos.com

В Мариуполе погибла Лилия Гумянова, руководитель клуба юных журналистов. Об этом 25 марта в Facebook сообщил секретарь Национального союза журналистов, президент Международного конкурса школьных медиа Глеб Головченко.

"Лилия вместе со своими воспитанниками на протяжении многих лет была активным участником Международного конкурса школьных медиа, она вкладывала всю душу в воспитание юных журналистов, упорно работала над тем, чтобы они заняли достойное место в независимой украинской журналистике. Будучи руководителем кружка, не только побуждала молодежь к совершенствованию, но и сама активно приобщалась к мероприятиям по повышению квалификации", – отмечено в посте.

Дирекция конкурса школьных медиа выразила соболезнования родным Гумяновой.

"Мы всегда будем помнить ее как светлого, доброго человека, который внес невероятно большой вклад в развитие украинской журналистики и оставался преданным Украине, своим воспитанникам, своему городу и всем жителям Мариуполя до последнего вздоха", – написал Головченко.

https://www.facebook.com/gleb.golovchenko/posts/5178006872220714

Контекст:

Россия с момента полномасштабного вторжения в Украину совершила 148 преступлений против журналистов. Пятеро журналистов были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, семеро ранены, один журналист пропал без вести. Об этом 24 марта сообщил Институт массовой информации. 

Теги: Украина, Мариуполь, журналисты
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