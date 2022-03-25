В Мариуполе погибла преподавательница журналистики

"Лилия вместе со своими воспитанниками на протяжении многих лет была активным участником Международного конкурса школьных медиа, она вкладывала всю душу в воспитание юных журналистов, упорно работала над тем, чтобы они заняли достойное место в независимой украинской журналистике. Будучи руководителем кружка, не только побуждала молодежь к совершенствованию, но и сама активно приобщалась к мероприятиям по повышению квалификации", – отмечено в посте.

Дирекция конкурса школьных медиа выразила соболезнования родным Гумяновой.

"Мы всегда будем помнить ее как светлого, доброго человека, который внес невероятно большой вклад в развитие украинской журналистики и оставался преданным Украине, своим воспитанникам, своему городу и всем жителям Мариуполя до последнего вздоха", – написал Головченко.