РФ совершила 148 преступлений против журналистов в Украине – Институт массовой информации

Пятеро журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, семеро ранены, один журналист пропал без вести. ИМИ известно о не менее шести случаях захвата журналистов россиянами в заложники и жестокого обращения с ними.
Оккупанты обстреляли 10 телевышек, являющихся гражданскими объектами, что привело к полному или временному исчезновению телевизионного и радиовещания в восьми регионах Украины.
По меньшей мере 70 региональных медиа вынуждены были прекратить работу из-за угроз со стороны российских оккупантов, захвата ими редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации, отсутствия возможностей для печати и распространения.
В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве и пригородах столицы были убиты пять журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей:
По данным ИМИ, три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов не во время выполнения ими журналистских обязанностей. Дилербек Шакиров, гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", был расстрелян 26 февраля в пригороде Херсона. Военный журналист Виктор Дудар погиб 6 марта во время боев под Николаевом, оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома.
Неизвестна судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и исчез 13 марта.
Ранения в результате обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семь журналистов в Киевской, Сумской и Николаевской областях.