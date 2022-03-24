РФ совершила 148 преступлений против журналистов в Украине – Институт массовой информации

За месяц в Украине погибли пять журналистов, которые освещали вторжение РФ Фото: depositphotos.com

Пятеро журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, семеро ранены, один журналист пропал без вести. ИМИ известно о не менее шести случаях захвата журналистов россиянами в заложники и жестокого обращения с ними.

Оккупанты обстреляли 10 телевышек, являющихся гражданскими объектами, что привело к полному или временному исчезновению телевизионного и радиовещания в восьми регионах Украины.

По меньшей мере 70 региональных медиа вынуждены были прекратить работу из-за угроз со стороны российских оккупантов, захвата ими редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации, отсутствия возможностей для печати и распространения.

Инфографика: imi.org.ua

В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве и пригородах столицы были убиты пять журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей:

Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE (погиб 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве);

Брент Рено, бывший корреспондент The New York Times (расстрелян россиянами 13 марта в Ирпене на блокпосту);

Пьер Закжевский, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии (погиб 14 марта во время артиллерийских обстрелов российских войск в селе Горенко Киевской области);

Александра Кувшинова, украинская журналистка (погибла 14 марта вместе с Закжевским);

Оксана Баулина, журналистка российского The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания).

По данным ИМИ, три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов не во время выполнения ими журналистских обязанностей. Дилербек Шакиров, гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", был расстрелян 26 февраля в пригороде Херсона. Военный журналист Виктор Дудар погиб 6 марта во время боев под Николаевом, оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома.

Неизвестна судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и исчез 13 марта.

Ранения в результате обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семь журналистов в Киевской, Сумской и Николаевской областях.