Под Киевом пропал известный украинский фотожурналист Макс Левин

"В последние дни мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Но время проходит, а результат так себе. Поэтому кто владеет какой-либо информацией о Максе после 13 марта, прошу обращаться ко мне", – написал Лысейко.

Как пишет издание LB.ua, с которым сотрудничал Левин, журналист поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. "Он оставил машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23 [13 марта], после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети", – рассказал Лысейко изданию.