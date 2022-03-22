Под Киевом пропал известный украинский фотожурналист Макс Левин

"В последние дни мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Но время проходит, а результат так себе. Поэтому кто владеет какой-либо информацией о Максе после 13 марта, прошу обращаться ко мне", – написал Лысейко.
Как пишет издание LB.ua, с которым сотрудничал Левин, журналист поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. "Он оставил машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23 [13 марта], после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети", – рассказал Лысейко изданию.
Левин родился в 1981 году в Киевской области. Работает как фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий.
В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.