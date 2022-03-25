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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время обстрела театра в Мариуполе погибли около 300 человек – очевидцы

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Драматический театр, в подвале которого прятались от войны мирные жители, оккупанты уничтожили 16 марта
Драматический театр, в подвале которого прятались от войны мирные жители, оккупанты уничтожили 16 марта
Фото: 0629.com.ua

В результате бомбардировки российскими оккупантами драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. Об этом 25 марта в Telegram сообщила мэрия города со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – отметили в сообщении.

В мэрии добавили, что драмтеатр был визитной карточкой Мариуполя.

"Драматический театр цинично уничтожили вестники "русского мира". Этих фашистов ХХI века не остановила ни огромная надпись "Дети", ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики. Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – заявили в мэрии.

Очевидцы рассказали сайту 0629.com.ua, что в подвале театра скрывались не более 400 человек.

"Думаю, что во время самого удара погибли около 100 человек – все, кто был возле полевой кухни и ждал свой кипяток, волонтеры. А остальные – в правом крыле здания – погибли под завалами, потому что некому было их вытаскивать. Думаю, это еще около 200 человек, возможно, больше", – рассказала Наталья, которая пряталась в подвале театра с семьей.

Им всем удалось выжить. Мать Натальи, Надежда, сообщила журналистам, что все, кто находился в передней части театра и в подвале, уцелели.

"Подвалы в театре строили еще в советские времена, на случай войны строили. Они выдержат любую бомбу. А вот все, кто находился в задней части и в правом крыле здания, погибли. Гримерки, в которых селили рожениц, находились как раз с правой стороны… Там никто не выжил", – отметила женщина.

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

Теги: Мариуполь, бомбоубежище, волонтеры, дети, война России против Украины, женщины, бомба
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